LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Silvia Semeraro argento nel kumite. Esordio per la nazionale di pallamano maschile (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 17:08 PALLAVOLO – La Grecia femminile conquista anche il secondo set nei confronti dell’Egitto. Maggiore equilibrio nel terzo set tra Spagna e Tunisia. Il team maschile iberico aveva conquistato agevolmente i primi due parziali. 17:01 pallamano – Questi gli azzurri che fanno parte della spedizione ai Giochi del Mediterraneo: Stefano Arcieri, Thomas Bortoli, Umberto Bronzo, Davide Bulzamini, Andrea Colleluori, Nicolò D’Antino, Gianluca Dapiran, OLIVEr Martini, Marco Mengon, Simone Mengon, Alessio Moretti, Axel Oppedisano, Andrea Carlo Parisini, Max Prantner, Giacomo Savini, ed infine ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 17:08 PALLAVOLO – La Grecia femminile conquista anche il secondo set nei confronti dell’Egitto. Maggiore equilibrio nel terzo set tra Spagna e Tunisia. Il teamiberico aveva conquistato agevolmente i primi due parziali. 17:01– Questi gli azzurri che fanno parte della spedizione aidel: Stefano Arcieri, Thomas Bortoli, Umberto Bronzo, Davide Bulzamini, Andrea Colleluori, Nicolò D’Antino, Gianluca Dapiran, Or Martini, Marco Mengon, Simone Mengon, Alessio Moretti, Axel Oppedisano, Andrea Carlo Parisini, Max Prantner, Giacomo Savini, ed infine ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Conyedo Obispado e Masotti in semifinale nella lotta. Semeraro per l’… -