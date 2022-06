Jimmy Sax, al via il suo tour estivo dalla Cava del Sole di Matera (Di lunedì 27 giugno 2022) Al via il tour estivo di Jimmy Sax dalla Cava del Sole di Matera, il sassofonista sarà accompagnato da un’orchestra: tutte le date Dopo il successo del primo tour nei teatri italiani che ha registrato più di 13.000 presenze, venerdì 1 luglio parte dalla Cava del Sole di Matera il Jimmy Summer tour 2022 che vedrà il sassofonista internazionale Jimmy Sax esibirsi in 7 esclusive location italiane, accompagnato da The Symphonic Dance Orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino. Autore dei successi mondiali No man no cry (certificato oro in Italia) e Time, Jimmy è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Al via ildiSaxdeldi, il sassofonista sarà accompagnato da un’orchestra: tutte le date Dopo il successo del primonei teatri italiani che ha registrato più di 13.000 presenze, venerdì 1 luglio partedeldiilSummer2022 che vedrà il sassofonista internazionaleSax esibirsi in 7 esclusive location italiane, accompagnato da The Symphonic Dance Orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino. Autore dei successi mondiali No man no cry (certificato oro in Italia) e Time,è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico ...

Pubblicità

StreetNews24 : Dopo il successo del primo tour nei teatri italiani che ha registrato più di 13.000 presenze, venerdì 1 luglio part… - SassiLive : “JIMMY SAX” INAUGURA IL MELODYE MUSIC FEST NELLA CAVA DEL SOLE “DAVID SASSOLI” DI MATERA - palermo24h : Jimmy Sax in concerto a Taormina con la Symphonic Dance OrchestraSiciliafan - AndreSannaPau : @bennypistons22 I confermati, da quel che so, sono: Achille Lauro, Bob Sinclar, Coez, Elodie, Francesco Gabbani, Fr… - RadioVoceVicina : Augusta, successo di pubblico per Jimmy Sax -