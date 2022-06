Frasi sulla nonna: le più belle che puoi dedicare per ogni occasione (Di lunedì 27 giugno 2022) Se c’è una persona nella nostra vita di cui non possiamo fare a meno è proprio la nonna. Che fortuna averla ancora presente, al nostro fianco, a dispensare saggezza e a essere porto sicuro nelle intemperie della vita. Per celebrare questa figura importante, abbiamo pensato di raccogliere le Frasi sulla nonna più emozionanti di sempre, che si possono dedicare in ogni occasione. La nonna è più di un punto di riferimento: è spesso una seconda mamma, e nel corso dei secoli scrittori, poeti e aforisti hanno voluto dedicare un pensiero profondo sulle nonne. Oggi possiamo “utilizzare” i loro pensieri per sorprenderla e soprattutto per farla sentire speciale. DiLei ha raccolto una lista degli aforismi sulla ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 giugno 2022) Se c’è una persona nella nostra vita di cui non possiamo fare a meno è proprio la. Che fortuna averla ancora presente, al nostro fianco, a dispensare saggezza e a essere porto sicuro nelle intemperie della vita. Per celebrare questa figura importante, abbiamo pensato di raccogliere lepiù emozionanti di sempre, che si possonoin. Laè più di un punto di riferimento: è spesso una seconda mamma, e nel corso dei secoli scrittori, poeti e aforisti hanno volutoun pensiero profondo sulle nonne. Oggi possiamo “utilizzare” i loro pensieri per sorprenderla e soprattutto per farla sentire speciale. DiLei ha raccolto una lista degli aforismi...

karda70 : RT @OpusDei_Italia: Oggi si conclude l'anno Famiglia Amoris Laetitia indetto da papa Francesco. In questo articolo puoi trovare 30 frasi di… - donMimmo : RT @OpusDei_Italia: Oggi si conclude l'anno Famiglia Amoris Laetitia indetto da papa Francesco. In questo articolo puoi trovare 30 frasi di… - ParrocchiaF : RT @OpusDei_Italia: Oggi si conclude l'anno Famiglia Amoris Laetitia indetto da papa Francesco. In questo articolo puoi trovare 30 frasi di… - ParliamoDiNews : BorderlineZ Aforismi, frasi e citazioni sulla reincarnazione. #Aforismi #Citazioni #Frasi #Reincarnazione #27giugno - OpusDei_Italia : Oggi si conclude l'anno Famiglia Amoris Laetitia indetto da papa Francesco. In questo articolo puoi trovare 30 fras… -