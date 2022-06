Elezioni comunali Verona, Tommasi avanti in ballottaggio (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Damiano Tommasi avanti nel ballottaggio delle Elezioni comunali 2022 di Verona. Il candidato sindaco del centrosinistra, secondo i dati del Comune di Verona, quando sono state scrutinate 167 sezioni su 265 è al 53,48%, mentre Federico Sboarina, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e liste civiche è al 46,52%. Al primo turno Damiano Tommasi aveva ottenuto il 39,80% e Federico Sboarina il 32,69%. Nessuno dei due candidati ha fatto apparentamenti per il ballottaggio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Damianoneldelle2022 di. Il candidato sindaco del centrosinistra, secondo i dati del Comune di, quando sono state scrutinate 167 sezioni su 265 è al 53,48%, mentre Federico Sboarina, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e liste civiche è al 46,52%. Al primo turno Damianoaveva ottenuto il 39,80% e Federico Sboarina il 32,69%. Nessuno dei due candidati ha fatto apparentamenti per il. L'articolo proviene da Italia Sera.

