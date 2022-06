E’ morto Leonardo Del Vecchio | il fondatore di Luxottica era il secondo uomo più ricco d’Italia

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – E’Del. Ildie presidente di Essiloraveva 87 anni ed era ilpiù. Si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano, come riportato dal Corriere della Sera. Essilorè la più grande holding mondiale nella produzione e nella vendita di occhiali e lenti.Del, l’che rese l’Italia primatista nella produzione di occhiali L’azienda italiana ha circa 80mila dipendenti e più di 9mila negozi. La ricchezza di Della valutazione della rivista Forbes, al 10 aprile 2022 ammontava a 27,3 miliardi ...

