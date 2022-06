È morto Del Vecchio | fondatore di Luxottica Nel 2021 gli fu proposto di investire nell' Inter

(Di lunedì 27 giugno 2022) Èall'età di 87 anni, al San Raffaele di Milano, Leonardo Deldie presidente di Essilor. Del, cresciuto in un orfanotrofio, è partito da una ...

LEONARDO DEL VECCHIO: ADDIO AL SIGNOR LUXOTTICA Leonardo Del Vecchio è morto: se ne va così uno degli imprenditori "visionari" più noti al mondo, fondatore di Luxottica (oggi EssilorLuxottica) nonché Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro.