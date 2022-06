CM com – Juve | la ‘linea Arrivabene’ tiene a freno il mercato del centenario C’è la data della svolta e un fattore a bilancio | Primapagina

(Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-27 13:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calcio.com: Pogba chiuso, Di Maria ancora da rincorrere e poi? Ilntus ancora non decolla con tanti obiettivi dichiarati, altrettanti già sfumati e idee che faticano a concretizzarsi. Il motivo è tanto semplice quanto duro da digerire per i tifosi bianconeri, ma è legato ai conti e a unda chiudere senza ulteriori esborsi e rincari. La linea dura è stata imposta dall’alto dall’azionista di maggioranza Exor che anche nell’anno in cui si celebrerà ildi presidenzafamiglia Agnelli ha dato mandato al suo uomo di fiducia, l’ad Arrivabene, di tenere sotto controllo i costi. LA...

Pubblicità

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? DI MARIA, JUVE ECCOMI Tutte le #notizie ?? - forumJuventus : [Sky Sport] Di Maria si avvicina sempre più alla Juve: positivi anche gli ultimi contatti ? - GoalItalia : Buongiorno, le prime pagine di oggi #27giugno: 'Juve eccomi', 'Di Maria, ci siamo', 'De Ligt? 100 milioni' ??? - romanistaxx : RT @leosantacrux: Pensate se la Roma avesse il trattamento mediatico della Juve: Volpato 16, Tripi 5, Satriano 10, Keramitsis 4, Afena 12,… - junews24com : Di Maria Juve, l'entourage conferma: «Aspettiamo l'ok per gli ultimi dettagli» - -

In sostanza c'è margine per far sì che nell'anno del centenario della famiglia Agnelli lapossa di nuovo fare sognare. Con un occhio ai costi.Dopo le notizie su Ronaldo e Cavani, è arrivato il momento dei vari scambi per arrivare a Zaniolo. Così, secondo i signori della stampa, laavrebbe proposto lo scambio Kean - Zaniolo e la Roma, dinanzi ad una proposta così allettante, si sarebbe presa del tempo per riflettere. Rebic - Zaniolo, Arthur - Zaniolo, Kean - Zaniolo: questi ...Il classe 1999 è seguito anche dal Milan, ma nelle ultime ore il club bianconero si è mosso concretamente per provare a portare il talento subito a Torino. La valutazione della Roma si aggira intorno ...Juventus e Di Maria stanno per consumare il tanto atteso matrimonio. Sembra tutto fatto per il passaggio dell'argentino alla corte di Max Allegri, come confermato dall'entourage dello stesso giocatore ...