Chi è Chiara Capelli, moglie di Andrea Pancani di Coffee Break? I due hanno figli? (Di lunedì 27 giugno 2022) Andrea Pancani è un giornalista televisivo e radiofonico. Classe 1961, è nato a Napoli il 30 luglio sotto il segno del Leone. Fin da piccolo, agli studi scientifici ha sempre abbinato una grande conoscenza per il mondo del giornalismo. Dopo l'università Pancani, ha deciso di lasciare Napoli per trasferirsi a Roma, dove abita attualmente, e dopo ha dato il via alla sua carriera da giornalista. Dal 7 settembre 2015 conduce 'Coffe Break' su La7. Andrea è sposato con Chiara Capelli. Andiamo a scoprire qualche curiosità sulla moglie del giornalista. Chi è Chiara Capelli Andrea Pancani, dopo alcune collaborazioni per la Rai in programmi radiofonici, fonda nel 1987 'Vogliadiradio'. Due anni ...

