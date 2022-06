Briatore non molla e replica ancora: “A Napoli A Napoli fanno le pizze a 4 euro? Si vede che San Gennaro li aiuta a pagare gli affitti (Di lunedì 27 giugno 2022) Non molla, replica e rilancia. Flavio Briatore ha intrapreso una vera e propria crociata contro la pizza napoletana, uno dei cibi più buoni e più “poveri” in assoluto. L’imprenditore, forse ignorando che l’arte di fare la pizza è patrimonio dellUmanità per decisione dell’Unesco, ritorna sul prezzo troppo basso delle pizze sfornate nell’antica Partenope. A Zona Bianca, il talk show di Rete4, Briatore ha ribadito l’apertura di una catena di pizzerie, “Crazy pizza”, in cui una Margherita – che nel capoluogo campano viene condita con pomodoro, olio, fiordilatte e basilico, viene venduta a doppia cifra e dove di fatto si trova nel menu anche la pizza col pata negra che costa 65 euro. La polemica durissima – e molto mediatica – co i pizzaioli di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) None rilancia. Flavioha intrapreso una vera e propria crociata contro la pizza napoletana, uno dei cibi più buoni e più “poveri” in assoluto. L’imprenditore, forse ignorando che l’arte di fare la pizza è patrimonio dellUmanità per decisione dell’Unesco, ritorna sul prezzo troppo basso dellesfornate nell’antica Partenope. A Zona Bianca, il talk show di Rete4,ha ribadito l’apertura di una catena dirie, “Crazy pizza”, in cui una Margherita – che nel capoluogo campano viene condita con pomodoro, olio, fiordilatte e basilico, viene venduta a doppia cifra e dove di fatto si trova nel menu anche la pizza col pata negra che costa 65. La polemica durissima – e molto mediatica – co i pizzaioli di ...

