Bozzo: “Koulibaly vale 15 milioni, De Ligt non meno di 100” (Di lunedì 27 giugno 2022) Matthijs De Ligt e Kalidou Koulibaly sono i difensori della Serie A più richiesti sul calciomercato. Il Napoli sta provando a fare di tutto per tenere Koulibaly in azzurro, poer ora ci sono molto possibilità che resti anche se in scadenza di contratto. La Juventus, invece, deve piazzare De Ligt che ha espresso la volontà di andare via. Compito non facile. Così Tuttosport ha sondato vari operatori di mercato per capire il valore di questi due difensori, che hanno età e contratto differente: De Ligt ha 22 anni con contratto in scadenza nel 2024, mentre Koulibaly ha 31 anni con contratto in scadenza nel 2023. Ecco quanto ha dichiarato Bozzo su Koulibaly e De Ligt: “La Juve nell’estate del 2019 lo ha pagato 75 milioni, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 giugno 2022) Matthijs Dee Kalidousono i difensori della Serie A più richiesti sul calciomercato. Il Napoli sta provando a fare di tutto per tenerein azzurro, poer ora ci sono molto possibilità che resti anche se in scadenza di contratto. La Juventus, invece, deve piazzare Deche ha espresso la volontà di andare via. Compito non facile. Così Tuttosport ha sondato vari operatori di mercato per capire il valore di questi due difensori, che hanno età e contratto differente: Deha 22 anni con contratto in scadenza nel 2024, mentreha 31 anni con contratto in scadenza nel 2023. Ecco quanto ha dichiaratosue De: “La Juve nell’estate del 2019 lo ha pagato 75, ...

Pubblicità

sscalcionapoli1 : Incredibile Bozzo: “Koulibaly vale 15 mln, De Ligt non meno di 100” - Spazio_Napoli : Per l'agente Giuseppe #Bozzo, che ha rilasciato un'intervista alla redazione di #Tuttosport, #deLigt vale molto più… - PinoSa54 : ??????....un esempio di quando il ????.....picchia Forte...!!! ?????? - carlito14016732 : @tuttonapoli De ligt non è neanche la palla destra di koulibaly bozzò va o pigl ngul - UILperiferic : -