Usa | Perego Fi | ' trasformazioni da osservare attentamente'

(Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Prima la cancel culture, poi i complottisti e ora lo storico passo indietro sul diritto costituzionale all'aborto. Lein atto nella società americana, con la messa in discussione di alcuni fondamentali storici ed etici, credo che siano un fenomeno che debba essere osservato con attenzione anche in Europa. Il progresso nei diritti dei cittadini delle società occidentali non può e non deve essere involutivo, così come un'analisi lucida ed obiettiva di determinate fasi storiche non può portare ad un giudizio con i soli occhi del presente”. Lo afferma Matteo, vicecapogruppo di Fi alla Camera.

