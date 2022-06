Ultime Notizie – Webuild, in Texas via libera per linea alta velocità (Di domenica 26 giugno 2022) Il primo treno ad alta velocità degli Stati Uniti ottiene il semaforo verde. La Corte Suprema del Texas, dopo una lunga vertenza nei tribunali dello Stato, ha conferito alla società Texas Central, titolare del progetto del treno superveloce tra Dallas e Houston, il diritto di espropriare i terreni necessari alla realizzazione del progetto. Si tratta del capitolo finale, in ambito giudiziale, per la realizzazione della nuovissima ferrovia texana, la cui costruzione è affidata al gruppo italiano Webuild, con la sua consociata americana Lane. I proprietari terrieri si erano opposti all’esproprio delle aree interessate dal collegamento ferroviario, anche per negoziare prezzi più alti. La Corte, riconoscendo di fatto lo status di compagnia ferroviaria alla Texas Central, ne ha conferito ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 giugno 2022) Il primo treno addegli Stati Uniti ottiene il semaforo verde. La Corte Suprema del, dopo una lunga vertenza nei tribunali dello Stato, ha conferito alla societàCentral, titolare del progetto del treno superveloce tra Dallas e Houston, il diritto di espropriare i terreni necessari alla realizzazione del progetto. Si tratta del capitolo finale, in ambito giudiziale, per la realizzazione della nuovissima ferrovia texana, la cui costruzione è affidata al gruppo italiano, con la sua consociata americana Lane. I proprietari terrieri si erano opposti all’esproprio delle aree interessate dal collegamento ferroviario, anche per negoziare prezzi più alti. La Corte, riconoscendo di fatto lo status di compagnia ferroviaria allaCentral, ne ha conferito ...

