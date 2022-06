Siccità, così l’agricoltore della Bergamasca riesce a risparmiare il 60% d’acqua: ‘Con impianto a pivot la dosiamo al millimetro evitando sprechi’ (Di domenica 26 giugno 2022) “Il futuro ci fa paura, ma cerchiamo di lottare cambiando i sistemi di irrigazione per provare a superare questo momento”. Davide Facchinetti è un agricoltore di Treviglio associato a Coldiretti. Ha 29 anni e lavora la terra da quando era bambino nell’azienda di famiglia dove si produce prevalentemente mais. “In questo momento le piante dovrebbero essere più alte di me”. Ma non arrivano neanche alla sua vita a causa della scarsità dell’acqua. così quest’anno ha deciso di cambiare il sistema di irrigazione per provare a risparmiare l’utilizzo di acqua. “Il nuovo metodo a pivot è alimentato da un pozzo a monte e ci permette tramite un computer di dosare l’acqua al millimetro e di evitare gli sprechi in alcune aree del campo” spiega l’agricoltore che prevede un risparmio di acqua pari al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) “Il futuro ci fa paura, ma cerchiamo di lottare cambiando i sistemi di irrigazione per provare a superare questo momento”. Davide Facchinetti è un agricoltore di Treviglio associato a Coldiretti. Ha 29 anni e lavora la terra da quando era bambino nell’azienda di famiglia dove si produce prevalentemente mais. “In questo momento le piante dovrebbero essere più alte di me”. Ma non arrivano neanche alla sua vita a causascarsità dell’acqua.quest’anno ha deciso di cambiare il sistema di irrigazione per provare al’utilizzo di acqua. “Il nuovo metodo aè alimentato da un pozzo a monte e ci permette tramite un computer di dosare l’acqua ale di evitare gli sprechi in alcune aree del campo” spiegache prevede un risparmio di acqua pari al ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'allarme di Patuanelli sulla siccità: 'Inevitabile lo stato di crisi. Abbiamo intere aree del paese ed europee che… - stefanomanicar2 : @HuffPostItalia facile: basta avere le colf per i lavori di casa, i giardinieri per l'esterno, e come unico sforzo… - tempoweb : Emergenza #siccità, ecco gli alimenti che consumano più #acqua: dalla #carne alle uova, così ci beviamo l’#ambiente… - DellaPlebe : RT @mi_son_rotto: @AngeloCiocca @afrodite1969 Ma non c'era la siccità e i bacini erano vuoti? Mai visto così pieno come oggi. Località? Pon… - bmwgs650dakar : @Dio Mi scusi sig. Dio ma un diluvietto??? Così risolviamo in un sol colpo il problema della siccità e quella dei deficienti -