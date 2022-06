Se la siccità è un problema in Italia | che cosa sta succedendo in Africa?

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 26 giugno 2022) Veder morire un bambino è uno strazio immane. Vederli morire a centinaia perché non hanno da mangiare è un incubo. L’incubo che tutti gli operatori umanitari stanno vivendo in Somalia e in tutto il Corno d’, dove, dopo 3 anni senza piogge, si sta vivendo la peggioredegli ultimi 40 anni. E come se non bastasse, allo shock climatico si è poi aggiunto l’aumento dei prezzi dei cereali causato dall’invasione russa dell’Ucraina. Le prime vittime di questa situazione sono naturalmente i più deboli, a cominciare dai bambini appunto. In una recente visita nel Paese, Claire Sanford, vicedirettrice umanitaria di Save the Children, ha affermato di aver incontrato madri che avevano già seppellito i loro figli nell’ultimo anno e i cui bambini sopravvissuti soffrivano ora di una grave malnutrizione. “Posso dire che nei miei 23 anni di risposta alla ...