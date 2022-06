Napoli, le spiagge libere diventano a numero chiuso: l’elenco (Di domenica 26 giugno 2022) Limiti agli ingressi sulle spiagge libere a Napoli. Così l’amministrazione comunale pensa di abbattere i casi di aggressione e gli assembramenti. La giunta comunale ha infatti deliberato che per alcune spiagge libere sarà ulteriormente ridotto il numero di ingressi consentiti, tra le spiagge coinvolte anche gli arenili di Posillipo. spiagge libere a numero chiuso “Si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 26 giugno 2022) Limiti agli ingressi sulle. Così l’amministrazione comunale pensa di abbattere i casi di aggressione e gli assembramenti. La giunta comunale ha infatti deliberato che per alcunesarà ulteriormente ridotto ildi ingressi consentiti, tra lecoinvolte anche gli arenili di Posillipo.“Si L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pubblicità

enricomontibell : RT @marimuscara: Spiagge pubbliche a numero chiuso, protestano cittadini e associazioni: «la spiaggia pubblica non si tocca» - marimuscara : Spiagge pubbliche a numero chiuso, protestano cittadini e associazioni: «la spiaggia pubblica non si tocca»… - JMorfasso : I napoletani sono sempre i più furbi e spietati x fottere i turisti ma stavolta hanno ragione. Mare e spiagge non s… - rep_napoli : Tassa sul mare, a Napoli esplode la protesta: “Non è giusto, le spiagge sono di tutti” [di Tiziana Cozzi] [aggiorna… - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Tassa sul mare, a Napoli esplode la protesta: “Non è giusto, le spiagge sono di tutti” -