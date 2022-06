My Broken Mariko | un manga per cui vale la pena versare qualche lacrima

(Di domenica 26 giugno 2022) Myè l’opera prima della talentuosa Waka Hirako, portato in Italia da J-Pop; drammatico e intenso con un prezzo di 10,00€. Nel 2021 si aggiudica il Premio Nuovi Volti alla 24° edizione del Japan Media Arts Festival. My: la delicatezza di Waka Hirako Fonte: j-pop.it L’autrice, che ha trattato sia storia che disegni, sceglie temi pesanti: suicidio, violenze, abusi, depressione e chi più ne ha più ne metta. Condensa in un racconto breve il lutto, il dolore, i sensi di colpa e la rabbia che prova chi resta al mondo. Ci consente, tramite numerosi flashback, di percorrere un vissuto di relazioni masochistiche, percorso di espiazione per il forte senso di colpa alimentato da un’educazione familiare malata.Hirako tratta questi temi con cura e per questo non potremo far altro che provare ...

