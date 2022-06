MotoGP, Maverick Vinales: “Dovevo rimontare, la moto è stata favolosa per tutta la gara” (Di domenica 26 giugno 2022) Maverick Vinales esprime la propria gioia al termine del Gran Premio d’Olanda 2022, 11ma competizione del motomondiale 2022. Primo podio per l’iberico con l’Aprilia, abile nella corsa a tenere l’ultima piazza d’onore da ogni possibile attacco da parte dell’australiano Jack Miller (Ducati). Aprilia si conferma nella parte alta della classifica al termine di una prova ricca d’emozioni e di colpi di scena come l’uscita di scena del campione del mondo in carica Fabio Quartararo, in difficoltà per ben due volte nel primo insidioso settore. Il teammate di Aleix Espargarò ha riportato alla stampa poco prima di salire sul podio: “Sembra che il duro lavoro stia dando i suoi frutti. Dovevo rimontare, la moto è stata favolosa. Continuo a spingere a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)esprime la propria gioia al termine del Gran Premio d’Olanda 2022, 11ma competizione delmondiale 2022. Primo podio per l’iberico con l’Aprilia, abile nella corsa a tenere l’ultima piazza d’onore da ogni possibile attacco da parte dell’australiano Jack Miller (Ducati). Aprilia si conferma nella parte alta della classifica al termine di una prova ricca d’emozioni e di colpi di scena come l’uscita di scena del campione del mondo in carica Fabio Quartararo, in difficoltà per ben due volte nel primo insidioso settore. Il teammate di Aleix Espargarò ha riportato alla stampa poco prima di salire sul podio: “Sembra che il duro lavoro stia dando i suoi frutti., la. Continuo a spingere a ...

