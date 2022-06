Lulù, la sorella Clarissa una furia sui social: “E’ facile …” (Di domenica 26 giugno 2022) Clarissa Selassié nel corso di una recente intervista ha difeso la sorella Lulù ma allo stesso tempo ha voluto anche mettere fine alle polemiche sulla festa di compleanno dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. Da ormai diversi giorni l’ex concorrente del GF Vip 6 ovvero Lulù Selassié si trova al centro del gossip a causa della sua festa di compleanno che ha fatto e sta continuando ancora oggi a far discutere molto. Nelle ultime ore però ad intervenire sulla questione è stata la sorella della giovane Principessa ovvero Clarissa Selassié che intervistata da Fanpage.it ha finalmente rotto il silenzio sul party di compleanno di Lulù. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Il duro sfogo di Clarissa Selassié sulla ... Leggi su baritalianews (Di domenica 26 giugno 2022)Selassié nel corso di una recente intervista ha difeso lama allo stesso tempo ha voluto anche mettere fine alle polemiche sulla festa di compleanno dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. Da ormai diversi giorni l’ex concorrente del GF Vip 6 ovveroSelassié si trova al centro del gossip a causa della sua festa di compleanno che ha fatto e sta continuando ancora oggi a far discutere molto. Nelle ultime ore però ad intervenire sulla questione è stata ladella giovane Principessa ovveroSelassié che intervistata da Fanpage.it ha finalmente rotto il silenzio sul party di compleanno di. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Il duro sfogo diSelassié sulla ...

Tracy10198194 : @ChiaCors @tusxojos Che poi Jessica ha vinto non perché la sorella buona ma perché la persona con il fandom più gr… - PozzuTu : @Ciavarrini1 C è sua sorella, impossibile che non sia presente nella vita di Lulu, ma sappiamo che Lulu non si fa'… - cindygooo : #jeru ma Lulu che è la prima a fare mi piace a ?? e ?? ma mai così veloce alla sorella Jessica. Mah senza parole ?? - Luisa210265 : @Ciavarrini1 @ChiaCors La parola Lulù è stata tirata fuori più volte e penso che abbia abbastanza cervello per fare… - Ciavarrini1 : @LaSamy1234 @emma79927231 Queste fake news riguardano Lulu.. Ragazza trasparente, sincera e matura, in grado di dif… -