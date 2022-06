LIVE Moto2 | GP Olanda 2022 in DIRETTA | Fernandez davanti | Ogura rimonta | Vietti in lotta per le prime posizioni

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVINCE AUGUSTO! SECONDO AI, TERZO JAKE DIXON, QUARTODISTANTE APPENA 33 MILLESIMI DAL PODIO! DIXON CI PROVA AD ATTACCAREPER LA SECONDA POSIZIONE! COMINCIA L’ULTIMO GIRO! -2 giri: Cade anche Antonelli! -2 giri: CADE ARENAS! Terzo Dixon e quarto! -2 giri: Dixon non ci sta e risorpassa il compagno di squadra! -2 giri: Arenas passa Dixon, terzo! -3 giri: Scappa Augusto, mezzo secondo di vantaggio su. TRE GIRI AL TERMINE!ATTACCA DIXON E ADESSO SI TROVA IN SECONDA POSIZIONE! -4 giri: Jake Dixon secondo e Aiterzo! Cade Cameron Beaubier, quindi Albert Arenas in quarta posizione e Celestinoin ...

Pubblicità

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AssenGP #Moto2 Finale incredibile con tante cadute, vince #AugustoFernandez davanti a #Ogura e… - potensi_bisnis : Live Streaming Trans 7, MotoGP Belanda 2022: Francesco Bagnaia vs Fabio Quartararo #DutchGP #MotoGP #Moto2 - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AssenGP #Moto2 Meno di 10 giri al termine e #Schrotter è caduto! Vola in testa #AugustoFernandez c… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AssenGP #Moto2 Dopo i primi 10 giri al comando si è portato uno scatenato #Schrotter, che precede… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AssenGP #Moto2 Partita la seconda gara di giornata e dopo i primi 5 dei 24 giri a disposizione al… -

9.25 - Come da previsioni, ha piovuto ad Assen la scorsa notta, ma già i Warm Up die Moto3 si sono disputati su pista asciutta. Per l'orario di gara, previsto cielo nuvoloso con una minima ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALA DIRETTADI WARM UP E GARA DELLADALLE 9.20 E DALLE 12.20 LA DIRETTADI WARM UP E GARA DELLA MOTO3 DALLE 9.00 E DALLE 11.00 10.09 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese ...È Augusto Fernandez a vincere il GP d'Olanda, undicesima tappa stagionale del mondiale di Moto2. Il pilota spagnolo del team KTM Ajo trionfa davanti ad Ai Ogura e Jake Dixon, mentre Celestino Vietti c ...Quinto Dennis Foggia, determinato a ridurre il distacco dal duo Aspar in vetta alla classifica generale. In Moto2 comanda invece proprio la coppia del team di Jorge Martínez, con Jake Dixon in pole ed ...