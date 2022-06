LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: rimangono in sei davanti, gruppo a 3’05” (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 I corridori stanno per entrare a Noci, in provincia di Bari. 13.35 Si procede senza grandi scossoni. Dopo due ore e 40 minuti la media è di 40,4 km/h. 13.30 Mancano poco più di 130 km al traguardo. 13.25 Resta stabile il vantaggio dei fuggitivi. Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), ,Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Martinelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Gandin (Corratec), Zandri (Work Service), Ginestra (Work Service) hanno infatti ancora 3’05” sul gruppo. Nel mezzo ci sono Cortese (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) e Martinelli (Bardiani-CSF-Faizanè). 13.20 Cortese e Martinelli si staccano dal gruppo di testa. rimangono dunque in sei davanti mentre si transita a Mottola. 13.17 Tra circa 25 km si arriverà a Noci dove comincerà il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38 I corridori stanno per entrare a Noci, in provincia di Bari. 13.35 Si procede senza grandi scossoni. Dopo due ore e 40 minuti la media è di 40,4 km/h. 13.30 Mancano poco più di 130 km al traguardo. 13.25 Resta stabile il vantaggio dei fuggitivi. Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), ,Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Martinelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Gandin (Corratec), Zandri (Work Service), Ginestra (Work Service) hanno infatti ancora” sul. Nel mezzo ci sono Cortese (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) e Martinelli (Bardiani-CSF-Faizanè). 13.20 Cortese e Martinelli si staccano daldi testa.dunque in seimentre si transita a Mottola. 13.17 Tra circa 25 km si arriverà a Noci dove comincerà il ...

