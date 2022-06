Lei è l'astro nascente tra le italiane. Non ha ancora 18 anni (Di domenica 26 giugno 2022) Nessuna aveva mai appreso della candidatura a lezione, sui banchi di scuola, né vinto a Roma un David di Donatello, il premio più importante del cinema italiano, a 17 anni,da clamorosa outsider. Swamy Rotolo (pronuncia suomi), calabrese di Gioia Tauro, nome preso in prestito dalla cultura indiana (« Mamma ne è appassionata, ha un bel significato: amore e sapienza. A me piace tanto») e occhi nerissimi in punta d’inchiostro, è la Millennial che ha riscritto le gerarchie di una cerimonia ortodossa fino all’esplosione di gioia della famiglia Rotolo – Claudio e Carmela, i genitori, Grecia, Swamy e Giorgia, le figlie – ingaggiata in blocco da Jonas Carpignano, talento 38enne della macchina da presa, una trilogia dedicata al nostro Sud, ogni film un premio: A Chiara, romanzo di formazione di un’adolescente costretta a crescere in avanzamento veloce dalla scoperta che ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 giugno 2022) Nessuna aveva mai appreso della candidatura a lezione, sui banchi di scuola, né vinto a Roma un David di Donatello, il premio più importante del cinema italiano, a 17,da clamorosa outsider. Swamy Rotolo (pronuncia suomi), calabrese di Gioia Tauro, nome preso in prestito dalla cultura indiana (« Mamma ne è appassionata, ha un bel significato: amore e sapienza. A me piace tanto») e occhi nerissimi in punta d’inchiostro, è la Millennial che ha riscritto le gerarchie di una cerimonia ortodossa fino all’esplosione di gioia della famiglia Rotolo – Claudio e Carmela, i genitori, Grecia, Swamy e Giorgia, le figlie – ingaggiata in blocco da Jonas Carpignano, talento 38enne della macchina da presa, una trilogia dedicata al nostro Sud, ogni film un premio: A Chiara, romanzo di formazione di un’adolescente costretta a crescere in avanzamento veloce dalla scoperta che ...

