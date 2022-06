Gazzetta – Sebastiano Esposito all’Anderlecht | l’Inter ha il controriscatto

(Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-26 21:52:28 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il talento del, dopo una stagione in chiaroscuro in Svizzera, va in Belgio. La squadra di Mazzù può riscattarlo a 10 milioni, ma i nerazzurri hanno ilNuova avventura per, che dovrà rimandare ancora il ritorno in Italia. Nonostante i sondaggi di alcuni club di Serie A, tra cui Salernitana ed Empoli, a spuntarla per il giovane bomber nerazzurro è stato l’Anderlecht, inseritosi prepotentemente nelle ultime ore. Salvo sorprese dell’ultim’ora,firmerà con il club belga domani, al termine delle visite mediche. L’accordo trae l’Anderlecht prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Così come prevedeva il precedente ...

Pubblicità

CalcioOggi : Sebastiano Esposito all’Anderlecht. Ma l’Inter ha il controriscatto - La Gazzetta dello Sport - Gazzetta_Jonica : Pagliara. Il sindaco Sebastiano Gugliotta nomina la giunta -

Nuova avventura perEsposito, che dovrà rimandare ancora il ritorno in Italia. Nonostante i sondaggi di alcuni club di Serie A, tra cui Salernitana ed Empoli, a spuntarla per il giovane bomber nerazzurro è ...Cosa ne sarà diEsposito O meglio: dove andràEsposito Sì, perché l'ipotesi che il talentino di Castellammare di Stabia resti all'... Non perderti le Newsletter di...Arrivano conferme in merito al passaggio di Sebastiano Esposito all'Anderlecht. La Gazzetta dello Sport ribadisce le cifre: il club belga ha trovato un accordo con l'Inter sulla base di un prestito ...Il talento dell’Inter, dopo una stagione in chiaroscuro in Svizzera, va in Belgio. La squadra di Mazzù può riscattarlo a 7 milioni, ma i nerazzurri hanno il controriscatto ...