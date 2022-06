Francesco Gioviale, medico e podista: chi era il 47enne morto in un dirupo durante il trail (Di domenica 26 giugno 2022) Aveva 47 anni , di professione era un apprezzato medico ma aveva due grandi passioni. L'informatica, ma soprattutto la corsa, in grado di dargli quell'adrenalina necessaria anche a ricaricare le ... Leggi su leggo (Di domenica 26 giugno 2022) Aveva 47 anni , di professione era un apprezzatoma aveva due grandi passioni. L'informatica, ma soprattutto la corsa, in grado di dargli quell'adrenalina necessaria anche a ricaricare le ...

