Di Maio al 4 | 7% | il M5S al 6 | 9% E Conte ha un problema di politica estera

Il Movimento 5 Stelle scende al 6,9%, Insieme per il futuro di Luigi Di Maio è dato al 4,7%. Questo l'esito di un sondaggio Winpoll-Il Sole 24 Ore in cui viene chiesto "Come voterebbe alle prossime elezioni politiche?" in uno scenario che Contempla la presenza di Insieme per il futuro. Per stimare "l'effetto Di Maio", si legge sul quotidiano, agli intervistati è stato chiesto sia come avrebbero votato nel caso in cui non fosse presente il partito del ministro degli Esteri sia nel caso in cui ci fosse il suo partito, Insieme per il futuro. Nel primo scenario il Movimento è stimato al 9,9%. Il dato è inferiore di 2,4 punti percentuali rispetto alla media dei sondaggi della settimana 12-18 giugno (Termometro Politico). Nel secondo scenario scende al 6,9%, mentre il partito di Di Maio è stimato al 4,7%.

