"Cosa faccio se vinco": la promessa estrema di Matteo Berrettini in vista di Wimbledon (Di domenica 26 giugno 2022) Matteo Berrettini pronto a tutto pur di vincere a Wimbledon. "Sarei disposto a un taglio netto della barba, a raparmi a zero o a tingermi di biondo. Niente di più estremo, se no quando torno a Roma nonna Lucia non mi fa più entrare in casa". Questa la promessa del tennista che martedì dovrà affrontare il torneo tra i favoriti. Sceso al numero 11 del ranking nonostante la doppietta sull'erba Stoccarda-Queen's, il 26enne romano si dice comunque pronto: "Ho tantissima voglia di riprendermi quello che mi è stato tolto" dall'infortunio, "le difficoltà mi motivano: guardavo il dito con i punti e la mano dolorante e sentivo crescere la cattiveria agonistica. Il momento peggiore sono stati gli Internazionali del Foro Italico: gli altri in campo e io fermo, davanti alla tv. Ecco, quel pensiero lì ancora oggi è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022)pronto a tutto pur di vincere a. "Sarei disposto a un taglio netto della barba, a raparmi a zero o a tingermi di biondo. Niente di più estremo, se no quando torno a Roma nonna Lucia non mi fa più entrare in casa". Questa ladel tennista che martedì dovrà affrontare il torneo tra i favoriti. Sceso al numero 11 del ranking nonostante la doppietta sull'erba Stoccarda-Queen's, il 26enne romano si dice comunque pronto: "Ho tantissima voglia di riprendermi quello che mi è stato tolto" dall'infortunio, "le difficoltà mi motivano: guardavo il dito con i punti e la mano dolorante e sentivo crescere la cattiveria agonistica. Il momento peggiore sono stati gli Internazionali del Foro Italico: gli altri in campo e io fermo, davanti alla tv. Ecco, quel pensiero lì ancora oggi è un ...

