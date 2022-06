Corsport: per Mertens un’offerta dall’Indonesia (oltre all’Anversa) (Di domenica 26 giugno 2022) Giovedì terminerà il rapporto tra il Napoli e Mertens. Poi, tutto può sempre succedere. Nel frattempo tutto tace tra lui e il Napoli. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: Mentre l’Anversa vorrebbe riportarlo in Belgio, dall’altro capo del mondo arriva una novità: proposta da Bali per Ciro. Anche Gattuso lo ha incluso tra i giocatori che porterebbe volentieri al Valencia insieme con Politano e Demme, ma la priorità di Mertens resta il Napoli. I prossimi giorni racconteranno se esistono ancora residue possibilità di scrivere l’ennesimo capitolo di una storia che sembrava infinita, ma le condizioni sarebbero di gran lunga inferiori ai 2,4 milioni più bonus, più bonus alla firma di 1,6 milioni, prospettate dal giocatore nella mail di cui sopra per un nuovo contratto annuale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) Giovedì terminerà il rapporto tra il Napoli e. Poi, tutto può sempre succedere. Nel frattempo tutto tace tra lui e il Napoli. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: Mentre l’Anversa vorrebbe riportarlo in Belgio, dall’altro capo del mondo arriva una novità: proposta da Bali per Ciro. Anche Gattuso lo ha incluso tra i giocatori che porterebbe volentieri al Valencia insieme con Politano e Demme, ma la priorità diresta il Napoli. I prossimi giorni racconteranno se esistono ancora residue possibilità di scrivere l’ennesimo capitolo di una storia che sembrava infinita, ma le condizioni sarebbero di gran lunga inferiori ai 2,4 milioni più bonus, più bonus alla firma di 1,6 milioni, prospettate dal giocatore nella mail di cui sopra per un nuovo contratto annuale. L'articolo ilNapolista.

