Bambina uccisa con l'acido dalla maestra a Lione, la piccola di 11 mesi era figlia di un italiano (Di domenica 26 giugno 2022) Bambina uccisa con l'acido dalla maestra a Lione: la piccola di 11 mesi era figlia di un italiano che si era trasferito in Francia per motivi di lavoro. Nella giornata di mercoledì 22 giugno, una Bambina di 11 mesi di origini italiane è morta dopo essere stata avvelenata dalla sua maestra in un asilo di Lione. La donna è stata posta in stato di fermo. La piccola era figlia di Fabio Bertuletti, un ingegnere di 37 anni di Torre Boldone, a Bergamo, che risiede a Lione da anni insieme alla moglie francese Sophie. Il drammatico accaduto si è verificato presso l'asilo privato ...

