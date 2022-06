Alice Campello e Alvaro Morata | in arrivo il quarto figlio

Pubblicità

SAGITTABCNDO : RT @ginger_etti: Che palle i discorsi 'Alice Campello 27 anni e già 4 figli io a 47 ancora vivo con mammà', eh Annachiara questa è milionar… - eliparkerwife : RT @ginger_etti: Che palle i discorsi 'Alice Campello 27 anni e già 4 figli io a 47 ancora vivo con mammà', eh Annachiara questa è milionar… - eIa_madonna : Io non so manco chi è alice campello - _buttabenzo : RT @Fraaa97: Alice Campello, 27 anni, al quarto figlio mentre io, quasi 25, sono al quarto Gin TonIc. - Alessiag2001 : RT @Fraaa97: Alice Campello, 27 anni, al quarto figlio mentre io, quasi 25, sono al quarto Gin TonIc. -

Fanpage.it

... fidanzate e bambini, che diventeranno presto quattro in casa Morata come annunciato sui social dall'attaccante spagnolo e dalla sua dolce metàLUKAKU È GIA' IN ITALIA: VACANZE IN ...Ascolta questo articolo La coppia composta dalla mestrina A licee dall'attaccante spagnolo Alvaro Morata è in dolce attesa del quarto figlio . I due hanno ... Da pocoe Alvaro hanno ... Alice Campello e Alvaro Morata festeggiano 5 anni di matrimonio, la sfilata con i figli e il party A cinque anni dalle nozze, la coppia allarga di nuovo la famiglia. Dopo Alessandro, Leonardo ed Edoardo è in arrivo un altro bebè. L'annuncio via social, con un tenero scatto (quasi) in sei ...Quarto figlio in arrivo per la coppia formata da Alvaro Morata e Alice Campello. Dopo i gemelli Leonardo e Alessandro, che hanno quasi quattro anni, ed Edoardo di due anni, l’influencer ha annunciato ...