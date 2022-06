Aborto, il Vaticano auspica una discussione senza guerre ideologiche. “La legge 194 va applicata in toto” (Di domenica 26 giugno 2022) La reazione del Vaticano dopo la sentenza della Corte Suprema Usa sull’Aborto è improntata al realismo. Secondo l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della pontificia Accademia per la Vita, nessuno ora in Italia metterà in discussione la legge 194. Ma certo si apre una discussione sulla vita nascente e sulla sua fragilità. Anche in considerazione del fatto che la denatalità sta diventando una piaga in Italia e in altri paesi occidentali. Monsignor Paglia: Cosa significa donare vita? Si tratta infatti di un tema che – dice monsignor Paglia in una intervista al Corriere – “anche per chi non è credente, ha a che fare con almeno due vite, la madre e il figlio concepito. E forse dovremmo ricomprendere anche la figura del padre, di solito molto defilata quando si affronta l’argomento. Potremmo anche ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 giugno 2022) La reazione deldopo la sentenza della Corte Suprema Usa sull’è improntata al realismo. Secondo l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della pontificia Accademia per la Vita, nessuno ora in Italia metterà inla194. Ma certo si apre unasulla vita nascente e sulla sua fragilità. Anche in considerazione del fatto che la denatalità sta diventando una piaga in Italia e in altri paesi occidentali. Monsignor Paglia: Cosa significa donare vita? Si tratta infatti di un tema che – dice monsignor Paglia in una intervista al Corriere – “anche per chi non è credente, ha a che fare con almeno due vite, la madre e il figlio concepito. E forse dovremmo ricomprendere anche la figura del padre, di solito molto defilata quando si affronta l’argomento. Potremmo anche ...

