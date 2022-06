WTA Bad Homburg | Caroline Garcia approfitta di una Bianca Andreescu sprecona e vince il torneo

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022) Alla fine èche torna ad esultare dopo tre anni. La tennista transalpina, numero 75 al mondo, si porta a casa ilWTA di Bad, in Germania, sconfiggendo in una combattuta finalecon il punteggio di 6-7 6-4 6-4. Ha vinto la solidità, poiché la canadese ha avuto spesso occasioni per poter direzionare la sfida a suo favore, buttandole molto spesso al vento. In avvio è la giovane canadese a sembrare più in difficoltà dal punto di vista fisico, forse per il caldo tedesco, forse per una patina di ruggine emersa per non aver giocato con Simona Halep. Turno di battuta disastroso e lapuò andare a servire per il 4-1, ma trova l’opposizione dellache rimette il set in equilibrio. Si va al tie break, ...