Stati Uniti, tutele contro la discriminazione sessuale per studenti transgender (Di sabato 25 giugno 2022) Mentre dal fronte sportivo internazionale arrivano chiusure e divieti, come quelli imposti dalla Fina e dall’International Rugby League, negli Stati Uniti l’amministrazione Biden ha proposto di ampliare le tutele del Titolo IX contro la discriminazione sessuale per includere gli studenti transgender. Il Paese è attraversato da forti correnti politiche contrarie all’estensione dei diritti civili per le persone trans*, in particolare minori, come dimostrano le recenti leggi approvate in molti Stati repubblicani che impediscono loro l’accesso alle cure per la transizione di genere o alle attività sportive. Norme che rispecchiano quelle più generali approvate nell’era Trump e che ora il suo successore vorrebbe abolire in quanto, a suo ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 25 giugno 2022) Mentre dal fronte sportivo internazionale arrivano chiusure e divieti, come quelli imposti dalla Fina e dall’International Rugby League, neglil’amministrazione Biden ha proposto di ampliare ledel Titolo IXlaper includere gli. Il Paese è attraversato da forti correnti politiche contrarie all’estensione dei diritti civili per le persone trans*, in particolare minori, come dimostrano le recenti leggi approvate in moltirepubblicani che impediscono loro l’accesso alle cure per la transizione di genere o alle attività sportive. Norme che rispecchiano quelle più generali approvate nell’era Trump e che ora il suo successore vorrebbe abolire in quanto, a suo ...

