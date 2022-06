Sparatoria a Oslo in locale gay, si indaga per terrorismo:2 morti (Di sabato 25 giugno 2022) Fiori e bandiere arcobaleno davanti al London Pub, noto locale gay di Oslo, in Norvegia, dove nel pieno della notte è avvenuta una Sparatoria che ha provocato due morti e diversi feriti. Un uomo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Fiori e bandiere arcobaleno davanti al London Pub, notogay di, in Norvegia, dove nel pieno della notte è avvenuta unache ha provocato duee diversi feriti. Un uomo, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sparatoria in una discoteca gay di Oslo, due morti e diversi feriti (alcuni gravi). Arrestata una persona - Agenzia_Ansa : La sparatoria avvenuta nella notte a Oslo, che ha provocato due morti e 21 feriti, viene considerata come un 'atto… - repubblica : Norvegia, Pride di sangue a Oslo: sparatoria in un club Lgbt+, almeno due morti e diversi feriti. Un arresto - wolfshira_ : RT @mastiattento: in tutto questo oggi ci sarebbe dovuto essere l’oslo pride, ma ieri sera c’è stata una sparatoria all’uscita di un locale… - GianpaoloToson : RT @IlPrimatoN: La sinistra che stamattina si strappava le vesti si è improvvisamente zittita -