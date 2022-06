Sonia Bruganelli riunisce ex gieffini al suo evento a Roma: ecco i presenti (VIDEO) (Di sabato 25 giugno 2022) Sonia Bruganelli ha riunito diversi ex gieffini al suo evento: ecco chi era presente questa mattina a Roma Sonia Bruganelli lo scorso settembre ha esordito come opinionista televisiva in occasione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La Bruganelli e Adriana Volpe hanno affiancato per sei mesi il conduttore Alfonso Signorini. Sonia dopo la parentesi vissuta al Grande Fratello Vip 6 in qualità di opinionista è tornata al suo lavoro, con la nuova edizione del format “I libri di Sonia” dove intervista noti scrittori, ed inoltre con la sua società SDL2005 è sempre alla ricerca di nuovi volti e dunque è super presa con i casting. Leggi anche –> dayane mello protagonista di un nuovo progetto ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 giugno 2022)ha riunito diversi exal suochi era presente questa mattina alo scorso settembre ha esordito come opinionista televisiva in occasione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lae Adriana Volpe hanno affiancato per sei mesi il conduttore Alfonso Signorini.dopo la parentesi vissuta al Grande Fratello Vip 6 in qualità di opinionista è tornata al suo lavoro, con la nuova edizione del format “I libri di” dove intervista noti scrittori, ed inoltre con la sua società SDL2005 è sempre alla ricerca di nuovi volti e dunque è super presa con i casting. Leggi anche –> dayane mello protagonista di un nuovo progetto ...

