(Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Per la prima volta c'è anche un non marchigiano fra i premiati della manifestazione "Marchigiani dell'anno": si tratta dell'exre diAntonioche si era distinto nel gestire l'emergenza nazionale creatasi nel capoluogo dopo l'efferata uccisione di Pamela Mastropietro e il raid razzista di Luca Traini, oltre che nel contrasto dello spaccio di droga da parte della feroce criminalità nigeriana. Intervenendo alla cerimonia per la 31ma edizione del, a Senigallia, presenti tra gli altri il ministro Massimo Grava e il sottosegretario Pierparolo Sileri,ha dedicato ilai poliziotti di quella questura per il lavoro fatto contro gli spacciatori in cui sono rimasti feriti oltre 40durante gli ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Pignataro: 'Dedico questo premio agli agenti di polizia di Macerata' -

AGI - Agenzia Italia

Intervenendo alla cerimonia per la 31ma edizione del premio, a Senigallia, presenti tra gli altri il ministro Massimo Gravaglia e il sottosegretario Pierparolo Sileri,ha dedicato il premio ...Là dove torna da supereroina (ma solo nel weekend) di SabinaN ata a Torino il 2 novembre ... Poi mialla meditazione: è il mio ascensore per la felicità, perché mi consente di ... Pignataro: "Dedico questo premio agli agenti di polizia di Macerata" Per la prima volta c'è anche un non marchigiano fra i premiati della manifestazione "Marchigiani dell'anno". Pignataro ha voluto anche ricordare come esempio mirabile il lavoro dei giornalisti delle t ...In un momento storico molto delicato come questo, con tante aziende in difficoltà a reperire forza lavoro, contarne oltre 150 è un successo» Ha detto Anna Maria Alfani di «Open OdV» d’accordo con ...