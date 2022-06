Nuoto, quando gareggia Benedetta Pilato nella Finale dei 50 rana ai Mondiali: orario preciso, programma, tv, streaming, corsie (Di sabato 25 giugno 2022) Si chiuderanno oggi, sabato 25 giugno, i Mondiali 2022 di Nuoto in corsia, in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria: nell’ultima giornata di gare le finali andranno in scena dalle 18.00 alle 20.00. La seconda gara in programma sarà quella dei 50 metri rana donne, che vedrà al via Benedetta Pilato alle ore 18.09. L’azzurra ieri ha ottenuto il miglior tempo assoluto nelle semifinali e quindi dovrebbe partire dalla corsia numero 5 (la startlist ufficiale non è ancora disponibile). Le finali saranno fruibili in diretta tv su Rai2 ed in diretta streaming su RaiPlay 2. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le gare. programma Mondiali Nuoto Sabato 25 Giugno 18.09 50 rana donne – ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Si chiuderanno oggi, sabato 25 giugno, i2022 diin corsia, in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria: nell’ultima giornata di gare le finali andranno in scena dalle 18.00 alle 20.00. La seconda gara insarà quella dei 50 metridonne, che vedrà al viaalle ore 18.09. L’azzurra ieri ha ottenuto il miglior tempo assoluto nelle semifinali e quindi dovrebbe partire dalla corsia numero 5 (la startlist ufficiale non è ancora disponibile). Le finali saranno fruibili in diretta tv su Rai2 ed in direttasu RaiPlay 2. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le gare.Sabato 25 Giugno 18.09 50donne – ...

