MotoGP oggi, GP Olanda 2022: orari sabato 25 giugno FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

oggi, sabato 25 giugno, programma ricco per il weekend del GP d'Olanda, tappa del Motomondiale 2022. Sul celebre circuito dei Paesi Bassi ci si divertirà non poco ad assistere per la sua storia e le proprie particolarità. L'Università del Motociclismo, anche se nel tempo il layout è stato cambiato, è sempre molto affascinante. 

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E DI FP4 E qualifiche DELLA MotoGP DALLE 9.55 E DALLE 13.30 
LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DELLA MOTO2 DALLE 10.55 E DALLE 15.10 
LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DELLA MOTO3 DALLE 9.00 E DALLE 12.35 

Sulla pista neerlandese la Ducati lancia il solito guanto di sfida al leader della classifica mondiale Fabio Quartararo (Yamaha). Francesco Bagnaia, in particolare, ...

