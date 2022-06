Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Cnn contro i monopattini a Roma. L'emittente televisiva statunitense sul suo sito denuncia l'invasione di 'più d… - pm_io1 : Bene alle nuove regole: targa, diffusione sul territorio, controllo, limiti di velocità... Era ora! #monopattini… - romamobilita : #Roma #viabilità Dalla Giunta via libera alle nuove regole per i monopattini. Si parte a gennaio. Diminuiscono oper… - aleobertii : Sto sul treno ed è appena passato uno con un microfono sui monopattini - quotidianopiem : A Torino un evento sul corretto uso dei monopattini elettrici -

L'Eco di Bergamo

Oggi - ha proseguito - diamo il via libera ad una razionalizzazione della presenza dei... che nella mobilita' si affianca agli investimentirinnovo del parco autobus, sulle nuove ...Oggi - ha proseguito - diamo il via libera ad una razionalizzazione della presenza dei... che nella mobilità si affianca agli investimentirinnovo del parco autobus, sulle nuove ... Monopattini sul marciapiede: in centro la linea dura continua L’ordinanza per mettere ordine alla circolazione dei monopattini in alcune vie della città è stata prorogata dal Comune fino al 23 agosto. Il provvedimento, introdotto lo scorso dicembre, prevede sanz ...Con l’avvio del Giubileo si dovrà pagare per entrare in Centro e nelle aree semicentrali con auto, moto e camion alimentati a benzina e a diesel. Proprio come avviene a Milano o ...