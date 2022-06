Milano: un grande Passaro raggiunge la finale (Di sabato 25 giugno 2022) Il 21enne perugino batte l'ungherese Marozsan nella semifinale dell'“ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS”, torneo ATP Challenger organizzato sui campi del club meneghino, e affronterà Federico Coria per il trofeo. Intanto Luciano Darderi conquista il titolo di doppio Leggi su federtennis (Di sabato 25 giugno 2022) Il 21enne perugino batte l'ungherese Marozsan nella semidell'“ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS”, torneo ATP Challenger organizzato sui campi del club meneghino, e affronterà Federico Coria per il trofeo. Intanto Luciano Darderi conquista il titolo di doppio

