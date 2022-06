Il bimbo scomparso nel Bellunese è stato ritrovato e sta bene

(Di sabato 25 giugno 2022) AGI - E'recuoerato in buona salute dall'equipaggio dell'elicottero Drago 149 dei vigili del fuoco il bambino disperso dalla serata di ieri nel comune di Tambre, in localita' Sant'Anna. Il piccolo di 9 anni si era allontanato durante un'escursione insieme al papà. Questa mattina èindividuato da un elicottero ed èsubito riconsegnato ai genitori.

Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Francesco, il bambinodi 9 anni, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di ieri, mentre stava facendo ... Fortunatamente il...AGI - E' stato recuoerato in buona salute dall'equipaggio dell'elicottero Drago 149 dei vigili del fuoco il bambino disperso dalla serata di ieri nel comune di Tambre, in localita' Sant'Anna.Un bambino di 9 anni, Francesco, era scomparso nel Bellunese. Le ricerche non avevano portato ieri alcun risultato. Oggi è stato ritrovato e sta bene ...È stato ritrovato dopo una notte all'addiaccio, e sta bene, Francesco, il bimbo di 9 anni di Mestre (VE), allontanatosi all'improvviso e sparito alla vista del papà, con cui stava camminando sopra Mal ...