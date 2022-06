Genova, incidente su un traghetto Moby: un marittimo in gravi condizioni al San Martino (Di sabato 25 giugno 2022) L’ufficiale è rimasto intrappolato in una delle porte stagne posizionate a ridosso della sala macchine: è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso. Sulla dinamica dell'infortunio è stata aperta un'inchiesta Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 25 giugno 2022) L’ufficiale è rimasto intrappolato in una delle porte stagne posizionate a ridosso della sala macchine: è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso. Sulla dinamica dell'infortunio è stata aperta un'inchiesta

Pubblicità

Miti_Vigliero : Genova, incidente su un traghetto Moby: un marittimo in gravi condizioni al San Martino L’ufficiale è rimasto intr… - TORREDAMARE : Genova, incidente su un traghetto Moby: un marittimo in gravi condizioni al San Martino - mag_ship : Incidente sul traghetto #MobyTommy, marittimo in codice rosso a #Genova @PortsofGenoa @TORREDAMARE @InfoMarittimi - MIPiemonte : ? CONCLUSO Autostrada #A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ?????? Code per incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova ? agg. ore 09:30 - MIPiemonte : ?? Autostrada #A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ?????? Code per incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova ? agg. ore 09:30 -