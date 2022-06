Cristina Diac, 48 anni, trovata morta in casa a Genova: aperto un fascicolo per omicidio volontario (Di sabato 25 giugno 2022) Una donna romena di 48 anni è stata trovata morta nella sua a bitazione in via Orgiero, nel quartiere di Sampierdarena a Genova. La vittima si chiamava Cristina Diac. Il sostituto... Leggi su ilmattino (Di sabato 25 giugno 2022) Una donna romena di 48è statanella sua a bitazione in via Orgiero, nel quartiere di Sampierdarena a. La vittima si chiamava. Il sostituto...

Pubblicità

infoitinterno : Genova, Cristina Diac trovata morta in casa: si indaga per omicidio - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Cristina Diac, 48 anni, trovata morta in casa a Genova: aperto un fascicolo per omicidio volontario - Gazzettino : Cristina Diac, 48 anni, trovata morta in casa a Genova: aperto un fascicolo per omicidio volontario - infoitinterno : Cristina Diac, 48 anni, trovata morta in casa a Genova: aperto un fascicolo per omicidio volontario - ilmessaggeroit : Cristina Diac, 48 anni, trovata morta in casa a Genova: aperto un fascicolo per omicidio volontario -