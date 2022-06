Corsport: da Dybala a Mertens, le strategie suicide di chi ha rifiutato i rinnovi e ora è senza squadra (Di sabato 25 giugno 2022) Sul Corriere dello Sport interessante riflessione di Alessandro Giudice sui calciatori svincolati che non riescono a trovare una squadre. Nel mercato di quest’anno si impone una casistica, anni fa, ignota: giocatori (anche top) con contratto scaduto e un’evidente difficoltà a trovare squadra. Sarà colpa, in qualche caso, delle richieste dei procuratori o della carta d’identità ma non si ricordano calciatori a zero sul mercato come quest’anno. Dybala, Belotti, Romagnoli, Mertens, Bernardeschi i più noti in Serie A ma anche all’estero Isco, Marcelo, Suarez, Lingard, Dembelè. Solo per citarne alcuni, accomunati dal non sapere dove giocheranno l’anno prossimo. Il calcio è un’industria in cui la risorsa scarsa è il talento. Di Mbappè ne esiste uno (e uno solo). Anche tra i giocatori si notano strategie clamorosamente ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 giugno 2022) Sul Corriere dello Sport interessante riflessione di Alessandro Giudice sui calciatori svincolati che non riescono a trovare una squadre. Nel mercato di quest’anno si impone una casistica, anni fa, ignota: giocatori (anche top) con contratto scaduto e un’evidente difficoltà a trovare. Sarà colpa, in qualche caso, delle richieste dei procuratori o della carta d’identità ma non si ricordano calciatori a zero sul mercato come quest’anno., Belotti, Romagnoli,, Bernardeschi i più noti in Serie A ma anche all’estero Isco, Marcelo, Suarez, Lingard, Dembelè. Solo per citarne alcuni, accomunati dal non sapere dove giocheranno l’anno prossimo. Il calcio è un’industria in cui la risorsa scarsa è il talento. Di Mbappè ne esiste uno (e uno solo). Anche tra i giocatori si notanoclamorosamente ...

