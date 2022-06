Ceferin: «Mourinho un genio. Roma-Feyenoord degne finaliste» (Di sabato 25 giugno 2022) Le parole di Ceferin sulla finale di Conference League vinta dalla Roma: «Roma e Feyenoord erano da finale di Europa League» Aleksander Ceferin, presidente Uefa, ha commentato sulla Gazzetta dello Sport la finale di Conference League vinta dalla Roma. Di seguito le sue parole. «Certi ‘geni’ dicevano: ‘Perché questa coppa inutile!’. Quando s’è visto che Roma e Feyenoord erano da finale di Europa League, gli stessi ‘geni’ hanno protestato perché la finale era in uno stadio piccolo…Un genio vero, José Mourinho, era commosso quando l’ho sentito». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Le parole disulla finale di Conference League vinta dalla: «erano da finale di Europa League» Aleksander, presidente Uefa, ha commentato sulla Gazzetta dello Sport la finale di Conference League vinta dalla. Di seguito le sue parole. «Certi ‘geni’ dicevano: ‘Perché questa coppa inutile!’. Quando s’è visto cheerano da finale di Europa League, gli stessi ‘geni’ hanno protestato perché la finale era in uno stadio piccolo…Unvero, José, era commosso quando l’ho sentito». L'articolo proviene da Calcio News 24.

