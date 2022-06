Annunziata: “Salerno oggi è tra i porti più moderni in Europa” (Di sabato 25 giugno 2022) di Erika Noschese “La portualità campana, Salerno e Napoli così come Castellamare sono tra i primi porti in Europa, per la ripresa”. Lo ha annunciato con orgoglio Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del Sea Sun. Di fatti, il porto di Salerno – così come gli altri a livello regionale – sono tornati alla pre pandemia con una crescita che si aggira intorno al 7% e, ha detto, “questo è dovuto ad una credibilità che abbiamo avuto in tutto il mondo, con gli investimenti che stiamo facendo, il Pnrr e, insieme alla Regione Campania, abbiamo messo a punto una possibilità di finanziamento, circa mezzo miliardo di euro per la modernizzazione dei nostri scali, la sicurezza”. ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 25 giugno 2022) di Erika Noschese “La portualità campana,e Napoli così come Castellamare sono tra i primiin, per la ripresa”. Lo ha annunciato con orgoglio Andrea, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del Sea Sun. Di fatti, il porto di– così come gli altri a livello regionale – sono tornati alla pre pandemia con una crescita che si aggira intorno al 7% e, ha detto, “questo è dovuto ad una credibilità che abbiamo avuto in tutto il mondo, con gli investimenti che stiamo facendo, il Pnrr e, insieme alla Regione Campania, abbiamo messo a punto una possibilità di finanziamento, circa mezzo miliardo di euro per lazzazione dei nostri scali, la sicurezza”. ...

