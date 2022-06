Aborto, Usa spaccati in due: 13 Stati conservatori pronti a vietarlo (in altri 7 la norma esiste già) (Di sabato 25 giugno 2022) Washington, 25 giu — La sentenza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rovesciato i principi emersi da Roe v. Wade, pronuncia con cui negli anni Settanta era stata enunciata la natura di diritto costituzionale e quindi di livello federale del diritto all’Aborto, ha suscitato una prevedibile ondata di indignazione e di feroce polemica da parte di politici liberal e di esponenti di associazioni a favore dell’Aborto. Aborto, in Usa non è più diritto costituzionale Lo Stesso Presidente Biden non si è tirato indietro e ha letteralmente sparato a zero contro la Corte, rea a suo dire di aver privato di un diritto i cittadini statunitensi. Il risultato pratico della sentenza è che ogni Stato potrà legiferare in tema di Aborto, arrivando a vietarlo o soprattutto — ed è questo il caso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 giugno 2022) Washington, 25 giu — La sentenza con cui la Corte Suprema degliUniti ha rovesciato i principi emersi da Roe v. Wade, pronuncia con cui negli anni Settanta era stata enunciata la natura di diritto costituzionale e quindi di livello federale del diritto all’, ha suscitato una prevedibile ondata di indignazione e di feroce polemica da parte di politici liberal e di esponenti di associazioni a favore dell’, in Usa non è più diritto costituzionale Lo Stesso Presidente Biden non si è tirato indietro e ha letteralmente sparato a zero contro la Corte, rea a suo dire di aver privato di un diritto i cittadini statunitensi. Il risultato pratico della sentenza è che ogni Stato potrà legiferare in tema di, arrivando ao soprattutto — ed è questo il caso ...

