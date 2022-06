Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2022 ore 18:45 (Di venerdì 24 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 24 GIUGNO 2022 ORE 18:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULLA PONTINA ANCORA FORTI DISAGI PER UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E DISAGI PER UN SECONDO INCIDENTE QUESTA VOLTA IN PROSSIMITÀ DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA A91 Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SI STA IN CODA SULL’AUTOSTRADA A1 ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma-SUD IN DIREZIONE NAPOLI. SI RALLENTA SULLA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 24 GIUGNOORE 18:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA PONTINA ANCORA FORTI DISAGI PER UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E DISAGI PER UN SECONDO INCIDENTE QUESTA VOLTA IN PROSSIMITÀ DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA A91-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD; MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SI STA IN CODA SULL’AUTOSTRADA A1 ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE-SUD IN DIREZIONE NAPOLI. SI RALLENTA SULLA ...

Bari, Concerto Cremonini: divieti e viabilità Dopo il concerto di Bari ci sarà quello di Roma e infine di Imola. Cremonini attraverso la musica ... LIMITAZIONI ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA In vista del concerto di Cesare Cremonini la Polizia ... Terna, Rete elettrica Roma: investimento da oltre 120 milioni per il riassetto della zona Nord - Ovest ... Comune di Roma ed Enti gestori delle aree protette - consentiranno di demolire oltre 120 km di ... a fronte di 9,5 km di cavi interrati prevalentemente lungo la viabilità esistente e di 9 km di linee ... RomaDailyNews Dopo il concerto di Bari ci sarà quello die infine di Imola. Cremonini attraverso la musica ... LIMITAZIONI ALLAE ALLA SOSTA In vista del concerto di Cesare Cremonini la Polizia ...... Comune died Enti gestori delle aree protette - consentiranno di demolire oltre 120 km di ... a fronte di 9,5 km di cavi interrati prevalentemente lungo laesistente e di 9 km di linee ... Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2022 ore 16:30 - RomaDailyNews