Ucraina candidata all'UE, ma la guerra non si ferma (Di venerdì 24 giugno 2022) KIEV (Ucraina) (ITALPRESS) – L'offensiva russa in Ucraina continua soprattutto nel Donbass dove la situazione è ancora molto difficile, al punto che le forze ucraine avrebbero deciso di ritirarsi dalla città di Severodonetsk, nel Lugansk. Intanto il paese ha compiuto un passo “storico” nel cammino verso l'Unione europea. In particolare, per quanto riguarda i combattimenti sul campo, il governatore della regione di Lugansk, Sergey Gaidai, ha reso noto su Telegram che le forze ucraine si ritireranno dalla città di Severodonetsk. Nell'area, secondo l'ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, nelle scorse ore il fuoco è stato aperto vicino a Lysychansk, Severodonetsk, Bila Hora, Vovchoyarivka, Spirne e Berestove mentre attacchi aerei sono stati registrati sugli insediamenti di Lysychansk e Borivske.Ieri, intanto, mentre in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) KIEV () (ITALPRESS) – L'offensiva russa incontinua soprattutto nel Donbass dove la situazione è ancora molto difficile, al punto che le forze ucraine avrebbero deciso di ritirarsi dalla città di Severodonetsk, nel Lugansk. Intanto il paese ha compiuto un passo “storico” nel cammino verso l'Unione europea. In particolare, per quanto riguarda i combattimenti sul campo, il governatore della regione di Lugansk, Sergey Gaidai, ha reso noto su Telegram che le forze ucraine si ritireranno dalla città di Severodonetsk. Nell'area, secondo l'ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, nelle scorse ore il fuoco è stato aperto vicino a Lysychansk, Severodonetsk, Bila Hora, Vovchoyarivka, Spirne e Berestove mentre attacchi aerei sono stati registrati sugli insediamenti di Lysychansk e Borivske.Ieri, intanto, mentre in ...

Pubblicità

ilpost : L’Ucraina è candidata a entrare nell’Unione Europea - fattoquotidiano : Ucraina candidata all’ingresso nell’Unione europea: il Consiglio Ue dà il via libera. Ok anche alla Moldavia - stanzaselvaggia : La candidata ucraina a Miss Universo con i suoi shooting tra macerie varie e il classico look con cui si cucina per… - PaolaInv : RT @MarcoFattorini: Zelensky: «L'Ucraina non è un ponte o un cuscino tra Occidente e Russia, non è una sfera di influenza o una zona 'grigi… - MarcoFattorini : Zelensky: «L'Ucraina non è un ponte o un cuscino tra Occidente e Russia, non è una sfera di influenza o una zona 'g… -