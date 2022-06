Station Eleven | dal 24 giugno su TimVision

Pubblicità

Monica Agostini Si puo' vedere su Bisogna avere un po' di pelo sullo stomaco per guardare "", la serie disponibile su TimVision dal 24 giugno . Perché traspone in dieci episodi un romanzo post - apocalittico e distopico ("Stazione undici" della scrittrice canadese Emily St. ...Quelle di '' sono premesse che qualche anno fa abbiamo definito fantascienza, ma che oggi risultano tristemente familiari. Il concept arriva dal romanzo omonimo del 2014 scritto da ...The star of HBO's "Station Eleven" stops by to chat with Stephen about her pandemic-themed series and what she learned about acting from her parents. #Colbert #StationEleven #MatildaLawler Like us on ...For UK actor Himesh Patel, HBO Max’s drama was the chance to explore the apocalypse from an entirely different perspective. Watching the first episode of HBO Max drama Station Eleven brings an eerie ...