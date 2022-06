“Solo lui mi fa quelle cose”. Elodie non lo nasconde più: Marracash ha colpito nel segno (Di venerdì 24 giugno 2022) Elodie torna a parlare di Marracash. L’ultima volta che lo fece fu subito dopo la rottura con il rapper. In quell’occasione spiegò i veri motivi per cui erano giunti a quella conclusione: “Non riuscivo a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”. Elodie torna a parlare di Marracash: “Ci vogliamo molto bene” Elodie torna a parlare di Marracash in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La loro storia iniziò nel migliore dei modi, quando lui le ha regalato un featuring nel video di Margarita. “Durante il video il flirt era già vero. L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)torna a parlare di. L’ultima volta che lo fece fu subito dopo la rottura con il rapper. In quell’occasione spiegò i veri motivi per cui erano giunti a quella conclusione: “Non riuscivo a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”.torna a parlare di: “Ci vogliamo molto bene”torna a parlare diin un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La loro storia iniziò nel migliore dei modi, quando lui le ha regalato un featuring nel video di Margarita. “Durante il video il flirt era già vero. L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. ...

