Scritte no vax, Fnomceo: atto vile e inqualificabile (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “Solidarietà ai colleghi e al personale tutto dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, in prima linea contro il Covid sin dall’inizio della pandemia. Le Scritte intimidatorie e gli insulti comparsi sul muro dell’ospedale sono un atto vile e inqualificabile, e dimostrano una inaccettabile mancanza di rispetto per chi tanto si è speso per traghettarci fuori dall’emergenza”. Così il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, la Fnomceo, Filippo Anelli, commenta gli atti vandalici di questa notte. “Scritti, verbalizzati, agiti gli insulti sono sempre una forma di violenza- aggiunge- e si inseriscono in un contesto in cui i medici, i professionisti diventano lo sfogatoio di tutte le insoddisfazioni che riguardano la propria salute, la scienza medica ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “Solidarietà ai colleghi e al personale tutto dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, in prima linea contro il Covid sin dall’inizio della pandemia. Leintimidatorie e gli insulti comparsi sul muro dell’ospedale sono un, e dimostrano una inaccettabile mancanza di rispetto per chi tanto si è speso per traghettarci fuori dall’emergenza”. Così il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, la, Filippo Anelli, commenta gli atti vandalici di questa notte. “Scritti, verbalizzati, agiti gli insulti sono sempre una forma di violenza- aggiunge- e si inseriscono in un contesto in cui i medici, i professionisti diventano lo sfogatoio di tutte le insoddisfazioni che riguardano la propria salute, la scienza medica ...

Pubblicità

robersperanza : Inaccettabili le scritte no vax contro lo Spallanzani. Esprimo la mia vicinanza a tutti i professionisti che sono s… - Agenzia_Ansa : Blitz no vax allo Spallanzani di Roma. Alcune scritte contro i vaccini sono comparse all'esterno dell'istituto. 'I… - nzingaretti : Il vaccino anti Covid ha salvato milioni di esseri umani. Le scritte no vax allo Spallanzani contro gli operatori s… - PoliticaNewsNow : Scritte no vax allo Spallanzani, Mandelli (FI): 'Germe anti scienza continua a covare' - Genco4Mario : RT @robersperanza: Inaccettabili le scritte no vax contro lo Spallanzani. Esprimo la mia vicinanza a tutti i professionisti che sono stati… -